Leila Toubel : j'ai présenté un ensemble de propositions au sein de la commission consultative





La comédienne et dramaturge Leila Toubel a indiqué, samedi 25 juin 2022, qu’elle ne représentait que sa propre personne au sein du comité des Affaires économiques et sociales de la commission consultative pour une nouvelle république créée par le président de la République, Kaïs Saïed, pour élaborer une nouvelle constitution et instaurer un régime qui rompt avec ce qu’il qualifie de la décennie noire de l’après révolution.





Violemment critiquée pour avoir accepté l’invitation du bâtonnier Brahim Bouderbala, elle est revenue sur le sujet pour expliquer que sa participation aux travaux du comité précité s’était faite à titre personnel et non pour représenter les femmes tunisiennes, ni les intellectuels, ni les hommes et femmes du théâtre tunisien.

« Je soutiens ce processus et j’en suis convaincue », a-t-elle affirmé au micro de Myriam Belkhadi lors de son intervention dans l’émission le Grand débat sur Shems FM. Elle a laissé entendre, dans ce sens, que le 25-Juillet avait apporté un nouvel espoir à la Tunisie de par le projet qu’il porte en référence aux objectifs avancés par le président de la République depuis un an pour appuyer ses décisions juilletistes.





Interpellée sur sa contribution, Leila Toubel a indiqué qu’elle avait présenté un ensemble de proposition autour de la garantie de la liberté de création, le renforcement des mécanismes pour préserver davantage les femmes contre la violence, et la mise en place d’outils susceptibles de protéger les personnes âgées, entre autres.

