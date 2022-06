Sadok Belaïd vire Sabri Hafnaoui à cause d'une lettre insolite

Le secrétaire général du parti des Conservateurs tunisiens, Sabri Hafnaoui a annoncé, samedi 18 juin 2022, qu’il avait été viré par le président coordinateur de la commission nationale consultative pour une nouvelle République, Sadok Belaïd.

Sabri Hafnaoui indique qu’il a été congédié à cause d’un document de recommandations qu’il a voulu distribuer aux participants de la réunion de la commission à Dar Dhiafa.

Il est à souligner que le document en question est une lettre adressée, au président de la République et au peuple tunisien, rédigée dans un style insolite qui frise le ridicule.

Sabri Hafnaoui qui avait affirmé dans une déclaration médiatique avoir fait des études sciences politiques, défendait farouchement son document et ses précieuses recommandations. Or, ce document rédigé en arabe littéraire combiné au dialecte tunisien est juste illisible et incompréhensible. Outre le nombre de fautes, le contenu et les idées exposées ne montrent aucune cohérence.

S.H