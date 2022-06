En prévision du derby, le ministère de l’Intérieur hausse le ton et invoque la loi antiterroriste !

Le ministère de l’Intérieur a haussé le ton, samedi 18 juin 2022, en prévision des matchs prévus dimanche, notamment le derby entre l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Club Africain (CA).

« À la suite d’informations selon lesquelles des individus auraient l’intention de provoquer des émeutes, le ministère de l’Intérieur assure qu’il s’opposera sévèrement à toutes les tentatives afin de de préserver l’ordre public ».

Le département souligne qu’il s’engagera à poursuivre les contrevenants, notant que de tels actes peuvent relever de la loi antiterroriste et que les auteurs encourraient des peines plus sévères.

Le match retour opposant l’EST et le CA, dans le cadre des play-offs de la saison 2021-2022, est sûrement la rencontre la plus suivie et la plus prisée du championnat tunisien de football.

I.L