Najla Bouden reçoit le président de l’Association japonaise pour le développement

La présidente du gouvernement, Najla Bouden a reçu ce jeudi 16 juin 2022, le président de l’Association japonaise pour le développement économique en Afrique (AFRECO), Tetsuro Yano. La rencontre qui a eu lieu au palais du gouvernement à la Kasbah a été également marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi.

Durant l’entrevue, la chef du gouvernement a passé en revue les grands projets réalisés par le Japon en Tunisie puis il a été question de l’entraide trilatérale entre le Japon, la Tunisie et l’Afrique, notamment dans les domaines de la santé, de la recherche scientifique et des projets de jumelage entre les universités et les pôles technologiques tunisiens et japonais.

Najla Bouden a profité de l’occasion pour convier les investisseurs et chefs d'entreprises japonais à participer au « Tunisia investment Froum » qui se tient à Tunis les 23 et 24 juin 2022, afin qu’ils puissent découvrir de nouvelles opportunités d’affaires en Tunisie.

De son côté, le responsable japonais a déclaré que son déplacement à Tunis a été fructueux.

Dans son discours, Tetsuro Yano, a révélé qu’à Tunis, il a rencontré les ministres de la Santé, celui des Finances ainsi que des Affaires étrangères, et avec lesquels il a été question de l’entraide financière entre les deux pays et des préparatifs pour la 8ème édition du Forum de Tokyo pour le développement en Afrique qui se tiendra les 27 et 28 août en Tunisie.

Le président de l’AFRECO a également évoqué les projets communs en matière de santé et de l’utilisation de la technologie japonaise « INOUE BALOON » en cardiologie, en Tunisie.

Dans le communiqué de la présidence du gouvernement, on révèle finalement que M. Yano a expliqué que la Tunisie représente la porte d’entrée des entreprises japonaises pour l’Afrique.

S.A