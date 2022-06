Brahim Bouderbla : la fuite de l'ébauche de la constitution est regrettable

Le bâtonnier et président du comité des Affaires économiques et sociales, Brahim Bouderbala a confirmé, mercredi 15 juin 2022, l’authenticité du document fuité par le quotidien Le Maghreb assurant qu’il s’agit seulement d’une première ébauche de la nouvelle Constitution.

Dans son intervention téléphonique à l’émission Rendez-vous 9 sur la chaîne Attessia, Brahim Bouderbala a souligné que le document publié était l’un des textes soumis au comité pour qu’il soit examiné. « C’est uniquement une première ébauche, et le document final est encore à l’étude ». Le bâtonnier a dit regretter que le document ait été fuité.

Il a, également, indiqué que des compétences nationales du domaine économique examinent les documents soumis au comité, citant à titre d’exemple, Hachmi Alia, Radhi Meddeb, Ahmed Friâa et Hichem Elloumi.

Rappelons que le journal Le Maghreb a publié dans son édition de ce mercredi 15 juin 2022, une version préliminaire du projet de la constitution de la nouvelle république, qui pourrait comporter 27 ou 28 chapitres.

Cette version met clairement en évidence la voie choisie par le président de la République, Kaïs Saïed, dans son projet pour une « construction démocratique par les bases » et d’accorder une autorité plus importante au chef de l'État. Il consacre aussi les instances dirigeantes en l'absence du principe de séparation des pouvoirs et du rôle du chef du gouvernement en tant que pouvoir exécutif.

S.H