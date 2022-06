Noureddine Ben Ayed : Kaïs Saïed avait l’intention de geler l’Utap !

Le président autoproclamé de l’Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), Noureddine Ben Ayed a révélé, mercredi 15 juin 2022, lors de son intervention sur les ondes de Diwan Fm, que le président de la République, Kaïs Saïed avait l’intention de geler l’Utap.

Noureddine Ben Ayed assure que le président de la République avait des réserves sur la personne du président de l’Utap Abdelmajid Ezzar, à cause des suspicions de corruption pesant sur lui. « Ce sont des affaires qui n’ont rien à voir avec l’organisation. Elles sont encore devant la justice et cette dernière n’a pas dit son dernier mot. Mais le plus important était la représentativité de l’organisation agricole dans le processus politique actuel ».

Le président autoproclamé de l’Utap a noté, dans ce sens : « Comme le président de la République refusait catégoriquement la présence d’Abdelamajid Ezzar, et qu’il avait même l’intention de geler l’organisation. Nous avons décidé de réunir le conseil central pour prendre les décisions nécessaires afin que la centrale agricole soit représentée au dialogue, puisse contribuer à la nouvelle Constitution et fasse parvenir sa voix au gouvernement, chose que l’ancien président refusait ».

S.H