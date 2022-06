Samir Dilou : Saïda Ounissi interdite de voyager !

Le député et ancien membre du mouvement Ennahdha, Samir Dilou, a indiqué que la députée nahdhaoui Saïda Ounissi avait été interdite de voyage. Il a indiqué que Saïda Ounissi avait l’intention de se rendre au pays de résidence de sa famille afin de suivre un traitement médical.

Dans une publication Facebook du 15 juin 2022, Samir Dilou a expliqué qu’on avait demandé à Saïda Ounissi d’obtenir une autorisation judiciaire de la part du ministère public près du Tribunal de première instance de Tunis. Samir Dilou a rappelé que les députés ont fait l’objet de la mesure S17 durant plusieurs mois. Il a, également, indiqué que l’obtention d’un passeport par les députés faisait, aussi, l’objet d’une consultation sécuritaire.

« Elle a suivi les instructions et s’est rendue en compagnie de son avocate maître Bouali. On lui a affirmé l’absence de toute interdiction de voyager nécessitant une intervention judiciaire. A son retour à l’aéroport, on lui a demandé de consulter le juge d’instruction. La réponse fut que ce dernier avait été limogé… On lui a demandé de consulter la présidente du Tribunal de première instance de Tunis. Elle a suivi ces instructions et on lui a affirmé encore une fois que l’interdiction était purement administrative et ne nécessitait pas une intervention judiciaire ! La députée se trouve encore à l’aéroport en attendant la constatation de l’interdiction par un huissier de justice… Le processus de l’affiliation des instances et des institutions à la présidence de la République n’a pas épargné l’aéroport Tunis-Carthage », a-t-il ajouté.

S.G