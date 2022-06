Imed Hammami : l'article premier de la Constitution de 2014 devra être conservé

L’ancien membre du mouvement Ennahdha et ancien ministre, Imed Hammami a affirmé que l’article premier de la constitution de 2014 disposant que l’Islam était la religion de la République tunisienne devait être conservé. « Je suis optimiste par rapport à l’avancement des travaux du comité des affaires économiques et sociales… Le comité élabore une vision économique et sociale pour les vingt prochaines années », a-t-il ajouté.

Invité le 13 juin 2022 par Malek Baccari sur la chaîne Attessia TV, Imed Hammemi a assuré que la constitution de 2022 sera meilleure que celle de 2014. Il a estimé que la planification des questions d’ordres économiques ne devait pas être monopolisée par certains partis politiques et certaines personnalités. Il a expliqué que la nouvelle constitution abordera les obligations et les responsabilités de chacun. Il a, aussi, considéré que la nouvelle constitution adoptera un régime présidentiel.

Imed Hammami a affirmé que l’avant-projet de la nouvelle constitution sera présenté d’ici le 20 juin 2022, soit dans sept jours. Il a révélé que plusieurs réunions du comité des affaires juridiques auront lieu au cours de la même période. Il a, également, ajouté que les deux comités de la commission nationale consultative pour une nouvelle République se réuniront les samedi et dimanche 18 et 19 juin afin de débattre des propositions et de valider un draft final.

« Je ne connais pas la nouvelle composition de ce comité. Je sais que Amine Mahfoudh en fera partie. Sadok Belaïd est en train de collaborer avec plusieurs personnes compétentes. Il collecte des propositions. Il y a une cellule dont je fais partie et qui est axée sur la question de la décentralisation… Plusieurs questions ont été abordées… La justice sera indépendante, mais ne sera pas forcément un pouvoir.... Les magistrats seront de simples fonctionnaires… Le programme de réformes du gouvernement a été abordé à la suite d'une demande d’une partie des membres du comité… Il a été étudié afin d’en collecter des propositions et non-pas de le soumettre à un vote ou à la validation du comité… le programme a été fortement critiqué », a-t-il dit.

Par ailleurs, réagissant au communiqué affirmant son exclusion du parti Ennahdha, Imed Hammami a affirmé qu’il avait quitté le parti depuis le mois d’août 2021. Il a considéré que le président du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi cherchait à marquer des points.

