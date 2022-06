Hichem Snoussi : il y a un flou autour de la couverture du référendum

Le membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), Hichem Snoussi est intervenu lundi 13 juin 2022 sur Express Fm dans l'émission "Hdith Esseaa", où il a évoqué le flou qui règne sur le référendum du 25 juillet prochain en ce qui concerne les règles de la couverture médiatique.

« Nous avons une expérience dans la gestion des scrutins. Nous respectons les normes internationales. Je ne pense pas que sur ce point il y a à débattre. En revanch,e il y a du flou sur le contenu de la question qui sera posée au peuple tunisien. On ne le sait pas. Et pour ce qui est de la publicité politique il ne devrait pas y avoir de confusion entre la publicité et l’opinion par rapport à la question du scrutin » a déclaré M. Snoussi.

A la question : Est-ce que parler en public de boycott du référendum peut être considéré comme de la publicité politique ?

Hichem Snoussi a répondu comme suit : « En effet nous sommes en train d’initier un genre de censure car ceux qui sont opposés au référendum auront une basse couverture médiatique. Et sur ce point je veux souligner l’importance que tous les points de vue soient entendus dans les médias. Il le faut ! ».

M. Snoussi a rappelé que la Haica et la seule autorité en Tunisie à avoir relevé les dépassements aux dernières élections et a ouvertement évoqué la mauvaise foi de certains partis politiques. Cela étant dit le membre de la Haica a aussi tenu à réitérer l’importance de ne pas élargir le sens du mot : « publicité politique », interdite en ce moment par la loi. « Il ne faut pas brandir le bâton devant chaque personne qui commente le référendum », a-t-il martelé.

Hichem Snoussi a évoqué les divergences avec l’Isie et a expliqué qu’il faut maintenant arriver à un accord qui garantisse le droit de tous à accéder aux médias.

« Un accord qui garantisse la liberté d’expression. On ne peut exclure personne. Et nous ne reculerons pas par rapport à cette position », a-t-il finalement révélé.

S.A