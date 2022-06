Mohamed Msilini épingle l’absence des membres du gouvernement

L’ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique du mouvement Echaâb, Mohamed Msilini, s’est dit surpris, ce dimanche 12 juin 2022, par l’absence des membres du gouvernement à la troisième réunion du comité consultatif des affaires économiques et sociales pour la présentation du programme de réformes objet de négociations entre le gouvernement et le FMI.

L’ancien ministre a indiqué, dans une déclaration à l’agence Tap, que quelques directeurs généraux étaient présents à la réunion, soulignant qu’ils n’étaient pas très au fait du programme de réformes.

Mohamed Msilini a considéré que le programme des réformes présenté par le gouvernement au FMI ne contenait pas de mesures concrètes, notant le manque de chiffres, de données et de moyens de financement. « Il s’agit de grands titres qui requièrent plus de détails de la partie politique qui détiendra le pouvoir après les prochaines élections. Cette période exceptionnelle nécessite des mesures urgentes pour sauver l’économie et protéger les classes vulnérables », assure-t-il.

S.H