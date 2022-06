Sadok Belaïd : les réflexions autour des réformes commenceront à partir de la fin de la semaine prochaine

Le président de la commission consultative nationale pour une nouvelle république, Sadok Belaïd a indiqué, ce dimanche 12 juin 2022, dans une déclaration à Mosaïque FM, à l’issue d’une réunion avec des directeurs généraux du gouvernement, que la commission commencerait les réflexions autour des réformes économiques et sociales qui seraient incluses dans la prochaine Constitution à partir de la fin de la semaine prochaine.

Revenant sur l’absence de l’UGTT des travaux de la commission et son rejet du programme des réformes du gouvernement, Sadok Belaïd a indiqué : « La position de l’UGTT n’a pas changé depuis quelques semaines. Nous avons espéré que les choses soient autrement, mais je compte présenter une constitution valable pour des dizaines d’années, et non une constitution à court terme. De ce fait, les évènements actuels sont ponctuels et ont peu d’incidence sur la vision à long terme ».

Il est bon de noter que les dispositions de l’article 22 du décret-loi n° 2022-30 du 19 mai 2022, relatif à la création de « l’Instance nationale consultative pour une nouvelle république », indiquent que le président coordinateur présente au président de la République des rapports périodiques sur l’avancement des travaux de la commission du dialogue, et lui présente son rapport final conformément à l’article 2 du présent décret-loi au plus tard le 20 juin 2022. Cependant, le président coordinateur de la commission indique que la commission commencera la réflexion autour des réformes vers la fin de la semaine prochaine, soit près de deux jours avant le délai fixé pour la remise du rapport final.

S.H