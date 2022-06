La réponse virulente de Ridha Belhaj aux propos de Sami Tahri

L’homme politique et membre du Front de Salut national, Ridha Belhaj a publié un statut, ce dimanche 12 juin 2022, s’attaquant au secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri, l’accusant de s’en prendre au Front du Salut et au collectif citoyens contre le coup d’Etat.

Dans son statut, Ridha Belhaj réagit aux propos de Sami Tahi selon lesquels il accuse le Front du Salut de diviser les Tunisiens. « Sami Tahri n’apprécie pas le fait que le Front soit devenu un facteur important de l’équation politique. Ce front est présidé par Ahmed Néjib Chebbi qui avait toujours défendu l’unité des Tunisiens, la démocratie et l’indépendance de l’UGTT, même avant la naissance de Sami Tahri. Chacun assume une part de responsabilité dans la crise actuelle, et Sami Tahri assume, une plus grande partie dans cette crise. Sami Tahri et ceux qui sont derrière ont cherché à adhérer au coup d’Etat, sauf qu’ils ont été rejetés par Kaïs Saïed », a-t-il écrit.

Ce statut intervient dans le cadre d’une réponse directe au responsable syndical. En effet, Sami Tahri a assuré, ce dimanche 12 juin 2022, en marge d’une conférence à Gafsa, que l’UGTT ne soutenait pas le Front du Salut. « La centrale syndicale a des revendications économiques et sociales. Or, les négociations sont bloquées avec le gouvernement. L’UGTT n’est pas concernée par d’autres agendas. […] Le Front du Salut ne peut pas sauver la Tunisie. Il ne fera qu’approfondir la crise en divisant les Tunisiens et en poussant vers un Etat parallèle. Nous n’acceptons pas cela et si nous cherchions une grève politique, nous n’hésiterons pas à l’annoncer ».

S.H