Le Groupe Université Européenne de Tunis inaugure le premier campus nouvelle génération en Tunisie

C’est en grande pompe que le Groupe Université Européenne de Tunis a inauguré, le samedi 11 juin, un campus intelligent, innovant et nouvelle génération. La cérémonie a été rehaussée par la présence du conseil de l’Europe, les ambassades de Belgique, du Canada et du Maroc, de personnalités, des étudiants, des parents, des enseignants et des partenaires, de l'Université.

Un véritable Hub pour le Maghreb, la Méditerranée et l’Afrique et un levier de développement en matière d’enseignement et de formation. Il s’agit d’un concept unique et pilote en Tunisie. Avec des espaces nouvelle génération adaptés aux nouveaux défis de l’enseignement et de l’employabilité des jeunes en partenariat avec de prestigieuses grandes écoles et universités de renommée mondiale, ce campus nouvelle génération se présente comme un concept innovant : « La pratique valide la théorie ».

En effet, grâce à des espaces actifs et interactifs, un environnement hi-tech, digital et connecté, l’étudiant bénéficiera des dernières tendances et pratiques de l’enseignement moderne. En plus des salles de cours classiques équipées de tableaux interactifs, des auditoriums, salle de conférence et IT labs, le campus dispose surtout d’espaces actifs et interactifs.





Un « Student Hub »

Un espace de travail contemporain et digital équipé de tablettes intégrées et réunissant plus de 50000 ouvrages virtuels, consultables en temps réel, un intranet étudiant ainsi qu’une plateforme et un dispositif accompagnement pédagogique qui forme les étudiants à un encadrement spécifique et une méthodologie de recherche documentaire.

Des bulles « learning lab »

L’établissement a mis à la disposition de ses étudiants des bulles modulaires, multi-espace et digitales équipées de tablettes intégrées. Les Learning Labs privilégient l’échange, le co-working et font évoluer les pratiques d’enseignement et travaux dirigés en groupe ou en bi-nomes.

Une salle des marchés « Trading Lab »

Les technologies de pointe des marchés financiers sont disponibles aux étudiants pour se familiariser avec les opérations boursières, connectés aux flux boursiers du monde entier pour accompagner les programmes en Business Administration, Management, Finance, Trading International et Data Intelligence avec des simulations proches de la réalité pour préparer les étudiants à la vie professionnelle.

Une Salle d’Audience Interactive « Law-Hub » et un Political & Diplomatic Hub ».

Le département de Droit et Sciences Politiques accueille un Think Tank et un centre de recherche dans les espaces de co- working, ainsi que la reproduction d’une salle d’audience interactive pour la simulation de procès. Les étudiants sont encadrés par des magistrats et juristes chevronnés pour les préparer à la profession d’avocat ou magistrat, avec concours d’éloquence, coaching en public speaking et tant d’autres activités.

Un incubateur et un accélérateur « start-up & Co » indépendant et ouvert au Public.

Pour réussir un projet entrepreneurial, les étudiants-entrepreneurs en Management, Business IT, Data and Communication, bénéficieront d’un espace indépendant digital de co-working équipé de tablettes intégrées et équipements modernes qui ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Doté d’un encadrement spécifique pour la mise en relation avec l’éco- système entrepreneurial pour réussir à créer et à développer des entreprises et des start-up. Un projet en partenariat avec de prestigieuses grandes écoles classées au Top 10 des grandes écoles en France et au Top Mondial du Financial Times; et tant d’autres espaces actifs et interactifs.

Le Groupe Université Européenne, à travers la Faculté Privée des Sciences Politiques et Economiques de Tunis et de ses départements «Europe de Com & Business » et « Sciences Po Tunis », est spécialisé en « Business Administration, Management, Finance, Marketing, Communication, IT Data Science, Droit, Sciences Politiques et Relations Internationales ».

Le Groupe Université Européenne vise l’excellence académique à travers des programmes innovants, une pédagogie active et des partenariats avec de prestigieuses grandes écoles et universités de renommée mondiale.

L’Etablissement a reçu depuis sa création des conférenciers d’envergure internationale en Tunisie dont l’ancien premier ministre Dominique De Villepin, l’ancien ministre français des affaires étrangères Bernard Kouchner, le vice- président du Sénat, Jean Pierre Sueur, l’ancien ministre canadien de la santé et de l’immigration Rémy Trudel, et tant d’autres personnalités et activistes de haut niveau, contribuant au développement international de l’enseignement en Tunisie, au Maghreb et en Afrique.

S.H (d'après communiqué)