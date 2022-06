Report de l’affaire de l’UGTT au 22 septembre 2022

Le secrétaire général adjoint de l’UGTT Sami Tahri a indiqué dans une déclaration à l’agence Tap, jeudi 9 juin 2022, que la cour d’appel a décidé de reporter au 22 septembre prochain l’examen du recours en appel déposé par des syndicalistes dans le but d’annuler le congrès extraordinaire non électoral de l’UGTT, tenu l’été dernier à Sousse.

Sami Tahri a noté que l’affaire a été reportée à cause de la grève des magistrats observée depuis lundi 6 juin 2022 dans tous les tribunaux pour protester contre la révocation de 57 magistrats décidée par le président de la République et l’amendement de la loi organique portant organisation du conseil supérieur provisoire de la magistrature.

Un jugement a été rendu par le tribunal de première instance de Tunis le 25 novembre 2021, portant sur l’annulation du congrès extraordinaire non électif de l’UGTT organisé les 8 et 9 juillet 2021 à Sousse. Ce jugement a fait l’objet d’un recours en appel par la centrale syndicale, qui s’est attachée à la légitimité de son congrès, conformément à son règlement intérieur et à la volonté de ses structures de base.

S.H