Najla Bouden reçoit une délégation parlementaire allemande

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden a reçu, ce jeudi 9 juin 2022, une délégation de la Commission de coopération et de développement économiques du Parlement allemand présidée par le vice-président de la commission Christophe Hoffman en présence du ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi et de l’ambassadeur de l’Allemagne en Tunisie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une visite de la délégation parlementaire au Maroc, en Tunisie et en Algérie, afin d’examiner les moyens permettant de renforcer davantage la coopération existante avec l'Allemagne.

Au cours de cette rencontre, la cheffe du gouvernement a souligné les relations bilatérales distinguées qui existent entre les deux pays dans les domaines de l'appui à la décentralisation, des énergies renouvelables, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, de l'environnement et de l'agriculture. Elle a, également, indiqué que la Tunisie souhaiterait profiter de l’expérience allemande dans la formation professionnelle, rappelant les opportunités de coopération prometteuses et le climat d’investissement propice pour attirer les investissements allemands, d’autant plus que « le Forum de l'investissement en Tunisie » aura lieu les 23 et 24 juin en cours.

Pour sa part, Christophe Hoffman a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la formation professionnelle et des startups, faisant part de la disposition de l’Allemagne à financer des projets proposés par la partie tunisienne dans divers domaines.

Il a également souligné le soutien de l'Allemagne à la Tunisie face aux effets négatifs de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne, qui ont touché tous les pays du monde.

S.H