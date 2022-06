Le président de l’association des parents : le système des examens doit être révisé !

Le président de l’Association tunisienne des parents et des élèves, Ridha Zahrouni est revenu, ce jeudi 9 juin 2022, lors de son passage sur les ondes de Jawhara FM, sur la fraude et le rôle de la famille dans l’encadrement des élèves, soulignant que le parent doit transmettre à son enfant l’intelligence émotionnelle, l’empathie et les valeurs humaines justes. Dans ce sens, il a rejeté la propagation des discours violents et le mauvais exemple donné, parfois, par certains parents.

Ridha Zahrouni a souligné l’importance de la révision et la réforme du système des examens, considérant qu’il s’agissait de la principale cause du rejet scolaire et du désintérêt des examens et le recours à la fraude. Dans ce contexte, il a assuré que la réforme éducative devrait se baser sur une stratégie de long terme, rappelant l’inefficacité du système d’évaluation dans la mesure où les parents imposent à leurs enfants d’obtenir de mauvaises notes sans leur apprendre que l’erreur est permise et qu’il était possible d’apprendre de ses erreurs.

Le président de l’association a épinglé le niveau de l’enseignement en Tunisie, considérant qu’il était nécessaire d’harmoniser la langue des études des matières à travers tous les niveaux d’enseignement.

S.H