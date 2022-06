Un groupe d'avocats adresse une mise en demeure à Brahim Bouderbela

Les avocats, Abderraouf Ayedi, Abderraouf Abba, Hanen Khemiri, Basma Morghani, Nawel Toumi, Mohamed Najem Gharsalli, Fathi Karoud, Saloua Wertani, Samir Dilou, Latifa Habchi, Oula Benejma, Monia Bouali et Saida Akremi ont adressé une mise en demeure au président de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Brahim Bouderbala.

La mise en demeure signale que toute opération ou décision prise par Brahim Bouderbala concernant la gestion de l’Ordre national des avocats de Tunisie et de la Caisse de prévoyance et de retraite des avocats après le 6 juillet 2022 était nulle et n’engageait en rien les avocats. Les signataires de la mise en demeure ont rappelé que l’élection du bâtonnier avait toujours eu lieu avant le 15 juillet 2022.

La même source a rappelé que Brahim Bouderbala avait été élu à la tête de l’ordre à la date du 6 juillet 2019 pour un mandat de trois ans. La mise en demeure a rappelé que tout dépassement de la durée du mandat était une atteinte à la loi.

Pour rappel, Brahim Bouderbala a annoncé, dans un communiqué du 6 juin 2022, le report des assemblées générales ordinaire et élective prévues pour la fin du mois. Celles-ci auront lieu, tel que décidé par Brahim Bouderbala, les 10 et 11 septembre 2022. Le président de l’ordre a, également, décidé que les candidatures au poste de président de l’ordre ou membre de son bureau national seront acceptées à partir du 1er juillet 2022.

