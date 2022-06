Samia Abbou accuse l’épouse de Kaïs Saïed d’emploi fictif

L’avocate et députée d’Attayar, Samia Abbou, a accusé, mercredi 8 juin 2022, l’épouse du président de la République, Ichraf Chebil d’emploi fictif. Prenant la parole durant la manifestation organisée devant le Palais de justice de Tunis, elle a assuré que l’épouse du chef de l’Etat percevait toujours son salaire sans se rendre sur son lieu de travail.

« Pourquoi votre épouse n’est-elle pas sur la liste (des juges révoqués) ?! Votre épouse ne se rend pas à son travail. Elle perçoit 4,5 mille dinars par mois et ne se rend sur son lieu de travail qu’une fois par mois. Elle est à vos côtés au palais. Ceci est de l’emploi fictif (…) », a-t-elle scandé.

Des membres du Front de salut national, avocats, activistes de la société civile et des magistrats, essentiellement des femmes, ont organisé, dans la matinée de mercredi 8 juin 2022, un sit-in de protestation devant le Palais de justice de Tunis dénonçant les dernières décisions du président de la République Kaïs Saïed, notamment la révocation de plusieurs magistrats sans possibilité de recours pour les concernés.

Le président de la République a, rappelons-le, annoncé, le 1er juin, la révocation – sans possibilité de recours – de 57 juges, dont le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dissous par Saïed, Youssef Bouzakher, l’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, l’ancien premier président de la Cour de cassation, Taieb Rached et l’ancien substitut du procureur de la République, Sofiene Sliti. Ceux-ci sont accusés d’entrave à la justice et plusieurs autres dépassements, corruption et adultère, notamment.

N.J.