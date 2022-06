Ahmed El Karm : la nouvelle constitution doit limiter le déficit budgétaire à 4% du PIB

Le membre du comité des affaires économiques et sociales relevant de la commission nationale consultative pour une nouvelle république, Ahmed El Karm, a considéré que la prochaine constitution devrait concrétiser la rupture avec le passé.

Invité le 8 juin 2022 par Wassim Ben Larbi sur les ondes de la radio Express FM, Ahmed El Karm a affirmé que le système mis en place après la Révolution du 14 janvier 2011 a prouvé son inefficacité. « Il s’agit d’une rupture créatrice et non-pas d’une destruction créatrice… Il s’agit d’une rupture indispensable à l’élaboration de la Tunisie du futur… Ce qui manquait aux Tunisiens était la démocratie économique », a-t-il ajouté.

Ahmed El Karm a rappelé que 20% des Tunisiens vivaient dans la pauvreté, que 20% ne savaient ni lire ni écrire et que 16% étaient des chômeurs. Les Tunisiens, selon lui, ont perdu la démocratie économique qui est l’essence même de toute démocratie. Il a souligné l’importance de concrétiser cette approche en l’incluant au projet de la nouvelle constitution. Il a rappelé que l’absence d’indépendance financière facilitait l’achat de voix à l’occasion d’élections.

Evoquant la première réunion du comité du 4 juin, Ahmed El Karm a expliqué qu’elle ne visait pas à trouver une entente autour de certains éléments. Il s’agissait d’une séance durant laquelle chaque invité était appelé à présenter sa vision des choses. « Maintenant, nous devons passer à la concrétisation de la transition économique. Seule la constitution peut garantir cela… L’efficacité économique passe par certains principes, notamment l’identification et la définition du rôle de l’Etat… L’Etat est devenu l’une des causes de la limitation du progrès… L’Etat absorbe 43% du PIB contre 23% dans le passé. L’endettement a augmenté de plus de 80 milliards de dinars entre 2010 et 2020. Qu’a-t-on fait de cet argent ? A-t-il servi au développement économique ? A-t-il permis de garantir les services de base ? La constitution doit mettre en place des mécanismes interdisant ce mode de développement basé sur le gaspillage et sur l’endettement », a-t-il ajouté.

Ahmed El Karm a proposé d’inclure à la nouvelle constitution des dispositions interdisant un déficit budgétaire supérieur à 3% ou 4% du PIB. Il a proposé d’inclure à la constitution une clause interdisant la mise en place d’une pression fiscale de plus de 30%. Il a, également, considéré que la constitution devrait explicitement dédier 30% des dépenses de l’Etat à l’investissement dans les projets étatiques contribuant au développement économique. Il a considéré que ces mesures permettraient de protéger l’administration de certaines décisions populistes et aggravant la situation des finances publiques.

« L’Etat doit réglementer le climat des affaires… Nous devons donner au secteur privé son importance. Il s’agit du secteur réalisant une production… L’Etat doit garantir le droit à l’innovation et le droit à l’investissement… L’Etat doit observer les pratiques concurrentielles… Le travail doit retrouver sa valeur… La constitution actuelle parle du droit à la grève, mais pas du droit au travail… Nous devons, également, penser à la justice sociale… Celle-ci garantit une stabilité du climat économique et social. Nous devons garantir une justice fiscale et un partage équitable des richesses », a-t-il poursuivi.

Ahmed El Karm a expliqué que les propositions des participants à la première réunion ont été présentées au président de la commission, Sadok Belaïd. Celles-ci seront formulées sous forme d’un document de synthèse et soumises au débat.

Par la suite, Ahmed El Karm a évoqué la question de la transition énergétique. Il a souligné l’importance de s’engager dans cette voie. Il a rappelé que seulement 2% de l’électricité consommée en Tunisie était de sources renouvelables. Il a appelé à l’introduction dans la prochaine constitution de dispositions posant des objectifs quantifiables en matière de transition énergétique. Il a appelé à une disposition similaire en matière de digitalisation et l’inclusion d’une clause dans la prochaine constitution imposant la digitalisation de l’administration en l’espace de deux ans.

Ahmed El Karm a, aussi, appelé à la création d’une institution regroupant des experts économiques chargés d’étudier les stratégies de l’Etat et les projets de loi.

S.G