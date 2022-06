Covid, FMI, conseil ministériel, magistrats …Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 7 juin 2022 :

Najla Bouden préside un conseil ministériel dédié aux mesures de relance de l’économie

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé ce mardi 7 juin 2022, un conseil ministériel dédié aux réformes du climat des affaires, au suivi de la mise en œuvre des mesures urgentes de relance de l'économie, au suivi de l'avancement du plan 2023-2025 et des préparatifs de la 20ème édition du Forum de l’investissement.

Bilan – Covid-19 : 668 nouveau cas et 8 décès en une semaine

La Tunisie a enregistré 668 nouveaux cas de Coronavirus sur 8.386 tests réalisés entre le 30 mai et le 5 juin 2022, selon le bilan hebdomadaire sur l’évolution de la situation épidémique publié par le ministère de la Santé, mardi 7 juin 2022.

Syndicat des magistrats : nous sommes prêts à sacrifier plus que nos rémunérations

Alors que la grève des magistrats entame sa deuxième journée, le secrétaire général du Syndicat des magistrats tunisiens (SMT), Yosri Soltani, a affirmé mardi 7 juin 2022 que les juges étaient prêts à sacrifier plus que leurs rémunérations pour défendre leurs droits.

M. Soltani réagissait à la déclaration du président de la République, Kaïs Saïed, qui, lundi lors d’une réunion avec la ministre de la Justice Leila Jaffel, a exigé de couper dans les salaires des magistrats grévistes.

Sihem Nemsia : vers la révision des taux de TVA et d'impôt sur les personnes physiques

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a annoncé que les réformes économiques incluaient une révision du système fiscal en Tunisie. Elle a indiqué que la mise en place d’un système fiscal juste et transparent nécessitait l’unification des impôts sur les sociétés. « Le programme de réformes n'aura pas d'impact négatif sur le couffin du citoyen et sur son pouvoir d'achat. Au contraire, il s'agit d'un appui au citoyen à faible revenu et à la classe moyenne », a-t-elle ajouté.

Samir Majoul s’entretient avec le représentant du FMI à Tunis Marc Gérard

Le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Samir Majoul, a reçu, mardi 7 juin 2022 au siège de la centrale patronale, le représentant résident du Fonds monétaire international (FMI) à Tunis Marc Gérard, en présence de membres du bureau exécutif.