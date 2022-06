TotalEnergies Marketing Tunisie et Générale des Applications Mécaniques renouvellent leur partenariat

TotalEnergies Marketing Tunisie et Générale des applications mécaniques (GAM) ont renouvelé, le 27 mai 2022, leur partenariat et signé un contrat de distribution des lubrifiants Elf pour une durée de cinq ans (2022 à 2026).

Etaient notamment présents à la cérémonie du côté de GAM, le président du conseil d'administration Khelil Chaibi, son DG Mohamed Boughattas et son directeur commercial lubrifiants Moncef Kchaou, et du côté de TotalEnergies Marketing Tunisie, son DG Mutaz Nazzal et son directeur lubrifiants Amer Ghrissi.

Par ce partenariat, TotalEnergies Marketing Tunisie et GAM visent à développer la vente des lubrifiants Elf sur tout le territoire tunisien, à travers le réseau de revendeurs des pièces de rechange. L’ambition commune est de tripler les ventes d’ici 2026.

A cet effet, TotalEnergies Marketing Tunisie s’engage à apporter tout le soutien nécessaire à GAM afin d’atteindre cet objectif ambitieux, et ce à travers des actions marketing & en communication, le développement de nouveaux produits (Lubrifiants pour poids lourds, huiles industrielles, ...) ainsi que le développement de centres d’entretien auto, brandés Elf.

Rappelons qu’Elf, un brand de TotalEnergies, jouit d’une forte notoriété auprès des experts du monde de l’automobile.

Tout comme la société mère TotalEnergies, Elf dispose d’une forte expertise et s’engage à rendre ses lubrifiants toujours plus propres et plus performants pour la mobilité (Lubrifiants Fuel Economy & Low Saps).

D’après communiqué