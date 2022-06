Magistrats, Kaïs Saïed, carburant...Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 6 Juin 2022 :

Grève des sociétés de distribution de carburant les 9, 10 et 11 juin

Le secrétaire général de la Fédération générale pétrolière et des produits chimiques de l'Union Générale du Travail, Salouen Smiri, a déclaré ce lundi 6 juin 2022 sur Shems Fm, que quatre entreprises de distribution d’essence feront grève les 9, 10 et 11 juin. M. Smiri a aussi révélé durant sa déclaration à Shems Fm, que cette grève est la réponse aux augmentations de salaires non octroyés depuis 2021.

Mouvement dans le corps des gouverneurs

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, lundi 6 juin 2022, des mutations dans le corps des gouverneurs. Selon la liste publiée par la présidence de la République, ont été nommés :

- Mondher Sik Ali, gouverneur de Monastir

- Khaled Ennouri, gouverneur de l’Ariana

- Mohamed El Euch, gouverneur de Zaghouan

- Nabil Farjaoui, gouverneur de Sousse

- Ridha Rakbeni, gouverneur de Kasserine

- Hafedh Fitouri, gouverneur de Tataouine

- Abdelhalim Hamdi, gouverneur de Sidi Bouzid

- Samir Kouka, gouverneur de Jendouba

- Sabeh Malek, gouverneur de Nabeul

- Mosbah Kardamine, gouverneur de Gabès

- Walid Abbassi, gouverneur de Siliana

- Fakher Fakhfakh, gouverneur de Sfax

- Mohamed Taieb Khlifi, gouverneur de Kébili

Premier jour de la grève des magistrats

L’Association des magistrats tunisiens (AMT), a annoncé ce lundi 6 juin 2022, que ce premier jour de grève est un succès car 99% des magistrats appelés dans les différents pôles, ont répondu présents. Cette grève intervient après la décision du conseil national des magistrats, qui s’est réuni en urgence samedi 4 juin 2022, après que le chef de l’Etat a décidé de congédier 57 juges de différents grades. La grève concerne l’ensemble des institutions judiciaires. La durée a été fixée à une semaine renouvelable.

Saïed ordonne de recourir aux prélèvements sur les salaires des magistrats grévistes

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 6 juin 2022, la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Le chef de l'Etat, précise un communiqué de Carthage, a rappelé que le service public ne peut être interrompu et souligné la nécessité de recourir aux prélèvements sur salaires et à d’autres mesures "pour que les intérêts des justiciables ne soient plus touchés".

Des organisations dénoncent l’atteinte à la dignité des magistrates et exigent des excuses officielles

Des dizaines d’organisations nationales ont publié, lundi 6 juin 2022, un communiqué dénonçant l’atteinte à la dignité de plusieurs juges, notamment deux magistrates, et exigeant des excuses officielles du président de la République, Kaïs Saïed. Exprimant leur solidarité avec les deux juges révoquées et cible d’une vague d’insultes, de diffamation et d’incitation sur les réseaux sociaux, les organisations signataires ont condamné le discours de stigmatisation adopté au plus haut sommet de l’Etat.