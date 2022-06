Anas Hmaidi fond en larmes en évoquant la situation de la justice

Le président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmaidi a éclaté en sanglots, ce lundi 6 juin 2022, lors de son passage avec Elyes Gharbi sur les ondes de Mosaïque FM, appelant le président de la République à intervenir pour sauver la Tunisie et à ne pas utiliser les magistrats comme moyens de destruction.

Le président de l’AMT indique que les magistrats ont fait preuve de beaucoup de retenue, respectant leur devoir de réserve. « Le président de la République a piétiné le Conseil supérieur de la magistrature, légitime et constitutionnel, pour le remplacer par un conseil provisoire, qu’il avait lui-même désigné. Et même ce conseil provisoire, il l’a piétiné. Aujourd’hui, il massacre 57 magistrats et à travers lesquels, il massacre toute la justice », précise-t-il, soulignant que les juges ne se sont pas remis des révocations décidées en 2012 par un ancien ministre de la Justice.

Par ailleurs, il a assuré « le président de la République n’a pas l’intention de réformer. Son unique souci est de mettre la main sur la justice. Malheureusement, il faut l’admettre. Même la ministre de la Justice est notre collègue, mais certaines personnes changent une fois au pouvoir. La loi sera appliquée à tous, et la ministre sera à leur tête ».

Anas Hmaidi souligne qu’il y a des manquements dans le secteur de la justice, estimant qu’il est nécessaire de traiter les choses autrement et ne pas passer à la destruction. « Dans la liste des magistrats révoqués, il existe quelques corrompus, mais leur présence dans la liste était pour maquiller l’opération du président ».

S.H