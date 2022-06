Le franco-tunisien Karim Ben Cheikh largement en tête pour la députation des Français de l'étranger

Les Français et binationaux français habitants à l’étranger votaient ce dimanche à la députation française pour désigner leurs députés.

Ceux résidents en Tunisie font partie de la 9ème circonscription qui comprend également les pays suivants : Algérie, Maroc, Libye, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Sénégal, Sierra Leone, Côte d’Ivoire et Libéria.

Sur cette circonscription, pas moins de 23 candidats inscrits s’affrontaient. Un vote par internet a été organisé pour le premier tour, du 27 mai au 1er juin et un vote aux urnes le 5 juin.

Le premier tour a qualifié les deux Candidats suivants :

- Largement en tête Karim Ben Cheikh, franco-tunisien pour l’Union de la Gauche avec 6 906 votes exprimés – 40% et à qui il a manqué 1 960 voix pour être élu dès le premier tour.

- Arrivée confortablement seconde Elisabeth Moreno franco-Cap-verdienne pour « Ensemble! » la majorité présidentielle avec 4 845 votes exprimés – 28,05% - le suivant étant loin derrière avec 1 072 voix.

Le député des Français de l’étranger de cette circonscription, était sous la précédente mandature (2017), le député en France le plus mal élu, avec un 6,16% des suffrages de tous les inscrits.

Pour ce premier tour, avec 120 556 inscrits, seuls 17 730 électeurs se sont prononcés, soit 14,32% de participation. Sur ceux-là, 392, soit 2,21% ont exprimés un vote blanc, et 70, soit 0,39% ont exprimé un vote nul.

Concernant plus spécifiquement les Français ou les binationaux résidents en Tunisie, sur 17 103 inscrits il y a eu 2 965 votants, dont 45 blancs, et 23 nuls. Une participation de 17,33%, soit au-dessus de la moyenne de la circonscription, mais en deçà du vote marocain, alors-même que cette année il y avait parmi les candidats un franco-tunisien.

Relevons que sur l’ensemble de la circonscription, le vote par Internet a généré plus de votants que le vote à l’urne (7 161 votants se sont déplacés, et 10 568 ont voté par internet).

Le vote pour le second tour sera ouvert par Internet dès le 10 juin et jusqu’au 15 juin. Et pour ceux qui préfèrent se rendre aux urnes, le vote « en présentiel » aura lieu le dimanche 19 juin.

Pour consulter les résultats cliquer ici





K.G