Hatem Mliki : une grande schizophrénie règne en Tunisie

Le député indépendant, Hatem Mliki a indiqué, ce lundi 6 juin 2022, lors de son passage sur les ondes de Jawhara Fm, qu’il avait été convié à la réunion du comité consultatif des affaires économiques et sociales, mais qu’il avait décliné cette invitation puisqu’il rejette le décret 30 portant création de la commission consultative.

« Il suffit de bien lire le décret pour comprendre que le rôle des participants se résume à regarder des extraits des vidéos du 17 décembre et à lire les réponses aux questions de la consultation électronique pour en faire la synthèse. Il n’y a aucun dialogue, ni d’efforts à fournir », indique Hatem Mliki.

Le député ajoute qu’une grande schizophrénie règne actuellement, soulignant que chaque partie se dirige dans une direction, « Kaïs Saïed a donné sa proposition du projet qu’il compte mettre en place. Sadok Belaïd a en tête des articles de la Constitution à rédiger dans les domaines économiques et sociaux. Le gouvernement présente des programmes de réformes pour 2035. Et dans tout cela, personne ne se soucie de la volonté du peuple et ses préoccupations réelles. Le peuple veut manger, veut vivre. Les gens cherchent leur nourriture dans les poubelles », s’indigne-t-il.

Hatem Mliki poursuit en assurant que la priorité est au volet économique et social. « Sur le plan politique, il faut prendre en considération la proposition de la commission de Venise, à savoir tenir des élections législatives anticipées puis passer à l’amendement de la Constitution. Il n’y a aucun problème à ce que Kaïs Saïed soit maintenu jusqu’à 2024 ».

