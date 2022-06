Les USA inquiets après la révocation des 57 magistrats

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué, ce jeudi 2 juin 2022, que les décrets promulgués par le président de la République, Kaïs Saïed, le 1er juin 2022, révoquant 57 magistrats et amendant les dispositions régissant le conseil supérieur provisoire de la magistrature, constituent un schéma inquiétant de mesures ayant détruit les institutions démocratiques indépendantes en Tunisie.

« Nous avons, constamment, informé les responsables tunisiens de l’importance des normes et des équilibres dans le régime démocratique. Nous incitons encore le gouvernement tunisien à adopter une opération de réforme transparente et inclusive tirant profit des contributions de la société civile et de la classe politique afin de consolider la légitimité des tentatives de réforme », a souligné le diplomate américain.

Le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, a procédé dans la soirée d’hier au limogeage de 57 magistrats par décret.

S.H