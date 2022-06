Les juges administratifs montent au créneau contre les mesures de Saïed

Le bureau exécutif de l’Union des magistrats administratifs, a réagi, dans un communiqué publié jeudi 2 juin 2022, au limogeage de 57 juges décidé hier par le président de la République Kaïs Saïed.

L’Union a condamné les atteintes flagrantes commises par le chef de l’Etat à l’encontre du pouvoir judiciaire et dit refuser catégoriquement les dispositions du décret 35 de 2022 qui autorise le président, en cas d’urgence, ou d’atteinte à la sécurité publique ou à l'intérêt supérieur du pays, et sur rapport motivé des autorités compétentes, de prendre un décret présidentiel prononçant la révocation de tout magistrat en raison d’un fait qui lui est imputé et qui est de nature à compromettre la réputation du pouvoir judiciaire, son indépendance ou son bon fonctionnement.

Elle dénonce, en outre, la violation du droit des juges à un procès équitable et à une procédure menée dans le cadre de la loi et des normes internationales rappelant le rôle central du Tribunal administratif dans la protection du principe de légitimité et pointant une violation manifeste des procédures.

L’Union a enfin affirmé que ses membres sont prêts à militer et à entamer toutes les actions nécessaires pour protéger l’indépendance de la justice.

M.B.Z