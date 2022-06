Rafik Abdessalem compare Kaïs Saïed à Mourad "Boubala"

« Chaque fois que Kaïs Saïed est acculé en raison de son arrogance, de sa soif de pouvoir et de sa frivolité politique, il trouve à ses côtés la gauche exclusionniste qui remet le disque de l'appareil soi-disant secret d’Ennahdha », a écrit dirigeant nahdhaoui, Rafik Abdessalem, dans un post partagé mercredi 1er juin 2022.

Rafik Abdessalem a affirmé qu’Ennahdha fait partie des plus lésés par les assassinats politiques commis à l’encontre des figures de la gauche tunisienne, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. « Le crime a profité aux ennemis de la révolution et à la démocratie et aux opposants de la troïka car tout leur projet reposait sur le renversement de l'expérience démocratique et sur l'incitation à la haine politique et idéologique », a-t-il poursuivi.

« Kaïs Saïed, qui a été porté par les jeunes de la révolution et leurs sacrifices, a fini par devenir l’allié de l'axe de la dictature et de la tyrannie arabe et un ami proche de certains groupes communistes qui honnissent l'identité, la démocratie et la révolution », a ajouté Rafik Abdessalem.

Le dirigeant nahdhaoui a enfin estimé que Kaïs Saïed qui se prétend calife et compagnon du prophète Omar El Farouk n’est en réalité que le nouveau Mourad « Boubala » - dernier représentant de la dynastie des Mouradites, un bey sanguinaire- qui use du sang pour servir son agenda.

M.B.Z