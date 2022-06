La nouvelle constitution maintiendra l’exclusion des non-musulmans de la présidence

Dans une interview publiée le mercredi 1er juin 2022 par le journal Achourouq, et à une question si la nouvelle constitution continuera à exclure les non-musulmans de la candidature à la présidence de la République, le doyen Sadok Belaïd a déclaré que « la Tunisie est majoritairement musulmane et qu’on ne peut pas traiter à égalité le musulman et ceux qui ont d’autres croyances religieuses ».

Pour ceux qui croient que le président de la Commission consultative pour une nouvelle République allait instaurer une constitution laïque, ils devraient attendre la 4e République…

R.B.H