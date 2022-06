Le déficit commercial a évolué de 83,47% en l'espace de douze mois





Le déficit commercial continue à s’amplifier. Il est passé de 1.960,3 MD en mars 2022 à 2.157,5 MD en avril de la même année, soit une hausse de 10% en l’espace d’un seul mois.





« Le taux de couverture, en avril 2022, a perdu 1,1 point par rapport à mars 2022 pour s’établir à 68,5% », a indiqué l’Institut national de la statistique (INS) dans son bilan mensuel intitulé « Commerce Extérieur aux prix courants, avril 2022 ».

A noter que le déficit commercial mensuel en avril 2021 s’était établi, selon le bilan de l’INS relatif à cette période à 1175,9 MD, soit une hausse de 83,47% en l’espace de douze mois.

L’INS a signalé une légère reprise des exportations. Celles-ci ont progressé de 4,6% entre mars 2022 et avril de la même année. Ils ont atteint une valeur finale de 4.689,8 MD. « Les importations demeurent sur une pente positive et progressent de 6,2 % en glissement mensuel », lit-on dans le même document.





Le bilan a révélé que les exportations dans le secteur de l’énergie ont enregistré une hausse remarquable égale à 66,5% entre mars 2022 et avril 2022. Les exportations du secteur de l’extraction des phosphates et dérivés ont, elles-aussi, considérablement progressé en se développant de 123,7% par rapport au mois précédent.

D’un autre côté, les exportations des secteurs de l’industrie mécanique et électronique et celui des industries manufacturières diverses ont enregistré des baisses respectives de 11,2% et 13,2% entre mars 2022 et avril 2022.

L’INS a, également, indiqué une évolution des importations durant la même période. Elles ont évolué de 6,2% entre mars 2022 et avril 2022 pour s’établir à 6.847,3 MD. Parmi les secteurs ayant enregistré une hausse des exportations, nous pouvons évoquer celui des produits alimentaires qui ont augmenté de 98%. Les importations dans les secteurs de matières premières et demi-produits et celui de biens d’équipements ont respectivement évolué de 1,7% et 2,4%.

Les secteurs ayant enregistré une baisse au niveau des importations entre mars 2022 et avril 2022 sont ceux de biens de consommation (-6,6%) et de produits énergétiques (2,2%).

S.G