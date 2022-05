Najla Bouden participe au Forum économique mondial de Davos

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden participe à partir de ce dimanche 22 mai 2022 jusqu’au mardi 24 mai 2022, aux travaux du Forum économique mondial de Davos qui se poursuit jusqu’au 26 mai 2022, en Suisse.

La cheffe du gouvernement sera accompagnée par la ministre des Finances, Sihem Nemsia et par le gouverneur de la Banque centrale, Marouen Abassi.

Lors de ce forum, Najla Bouden aura des rencontres avec des personnalités internationales parmi des chefs d’Etats, et des présidents d’institutions et structures financières internationales outre des groupes économiques internationaux.

Quelque 2.500 participants sont encore annoncés cette année, dont nombre de chefs d’entreprises et plus de cinquante chefs d’État et de gouvernement, pour débattre des défis actuels à travers le monde et examiner les solutions en perspective.

S.H