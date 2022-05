Walid Jalled : honte à tous ceux qui ont trahi le pays !

Le député Walid Jalled a publié un statut, ce dimanche 22 mai 2022, accusant de trahison les personnalités politiques ayant profité de la transition démocratique après la révolution et qui avaient pris la fuite maintenant alors que tout le processus démocratique est menacé.

« Où sont les personnalités politiques qui ont profité de la transition démocratique? Ces gens qui sont devenus des dirigeants de premier rang dans des partis après la révolution et ont occupé les hauts postes de l’Etat, et qui, grâce à leurs politiques et leurs choix ont fait que tout le processus démocratique est menacé. Aujourd’hui, certains ont quitté le pays comme des soldats déserteurs, d’autres ont avalé leurs langues, préférant le silence ou encore devenant des adeptes de Saïed. Honte et déshonneur à tous ceux qui se sont vantés des principes de la démocratie, de leur parcours pour faire face à la tyrannie et de leur rôle dans le présumé Printemps arabe », indique Walid Jalled, en faisant allusion, vraisemblablement, à certains dirigeants de Nidaa Tounes et de Tahya Tounes, comme Youssef Chahed, Hafedh Caïd Essebsi, Nabil Karoui….

S.H