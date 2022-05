Ali Laârayedh : malmener la démocratie, c’est malmener la Tunisie et son peuple

Le dirigeant nahdhaoui, Ali Laârayedh a publié un post Facebook, ce dimanche 22 mai 2022, indiquant que malmener la démocratie, c’est malmener la Tunisie et son peuple et qu’avec les choix actuels les Tunisiens ne pourraient partager que la pauvreté, le chômage, l’anarchie et l’isolement au sein des nations.

Ali Laârayedh poursuit en affirmant que le militantisme continue et que les résultats ne peuvent être perçus qu’avec la persévérance et les sacrifices.

« Nous protégeons ce qui nous reste de liberté, nous reconstruisons des institutions démocratiques détruites par le coup d’Etat et nous faisons face aux défis économiques, financiers et sociaux. Le Front du Salut avec ses composantes est l’unique partie ayant le véritable projet démocratique », assure le dirigeant nahdhaoui. Et d’ajouter, « la crise politique a décuplé la crise économique. Il faut faire attention au lien étroit entre le politique et l’économique dans la crise de notre pays. Nous avons tant de biens et un grand espoir dans l’avenir, et nous devrons persévérer pour les atteindre ».

S.H