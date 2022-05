Les partis démocrates appellent les organisations nationales au boycott de la commission consultative

La coordination des partis démocrates (Attayar, Al Jomhouri et Ettakatol) a publié, samedi 21 mai 2022, un communiqué, appelant au boycott de la commission consultative nationale dont la création a été officialisée par le président de la République par un décret publié dans le Jort de vendredi.

Les partis ont exprimé leur rejet de l’ensemble de la démarche entreprise par le chef de l’Etat notant que celui-ci vise à abolir le rôle des partis politiques, des organisations nationales et de la société civile.

Ladite commission est, rappelons-le, répartie en trois structures : un comité consultatif des affaires économiques et sociales composé de représentants de l’UGTT, de l’Utica, de l’Utap, de l’UNFT et de la LTDH, un comité consultatif des affaires juridiques composé des doyens des facultés de droit, des sciences juridiques et politiques et présidé par le membre le plus âgé et un comité du dialogue national composé des membres des deux comités précédents et présidé par le président coordinateur de la commission nationale consultative, le doyen Sadok Belaïd.

La coordination a appelé les partis politiques – bien qu’exclus de la commission – et les organisations nationales à ne pas prendre part au projet de Kaïs Saïed mettant en garde toute partie qui s’engagerait sur la « voie du putsch » contre les répercussions légales de sa participation.

Les partis signataires ont, également, exhorté les forces vives du pays à conjuguer les efforts pour affronter « cette mascarade » et lutter contre le « coup d’Etat ».

N.J.