En une seule journée, 99 émigrants clandestins interceptés sur les côtes tunisiennes

Les autorités tunisiennes ont réussi, mercredi 18 mai 2022, à déjouer plusieurs opérations d’émigration clandestine dans différentes régions du pays.

Selon la Garde nationale, un total de sept opérations en préparation ont été mises en échec à Louata dans le gouvernorat de Bizerte, à Menzel Temime et Fondouk Jedid dans le gouvernorat de Nabeul, à Bekalta et Chott Mariem dans le gouvernorat de Sousse, à Khenis dans le gouvernorat de Monastir, et à El Amra dans le gouvernorat de Sfax.

Le nombre des émigrants clandestins interpellés lors de ces interventions sécuritaires était de 99 dont 23 subsahariens. Deux passeurs dont un recherché ont, également, été arrêtés.

N.J.