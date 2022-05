Une délégation de l’Otan en Tunisie et … en catimini

Une délégation de l’Otan est (était) en visite en Tunisie. C’est que l’on apprend grâce à la page Facebook officielle de l’ambassade de Turquie en Tunisie.

« En tant qu’Ambassade point de contact de l’Otan en Tunisie, nous avons eu le plaisir d’organiser un briefing pour les représentants des pays alliés en vue de partager les résultats des pourparlers et consultations que la délégation de l’Otan a eus avec la partie tunisienne lors de sa visite ».

L’ambassade turque estime que la Tunisie est un partenaire méditerranéen important de l’Alliance.

On note qu’il n’y a eu aucune communication officielle à ce sujet de la part des autorités tunisiennes. On ignore par qui est composée la délégation de l’Otan, qui a-t-elle rencontré et quels sont les sujets discutés.

R.B.H.