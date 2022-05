Slim Riahi : je ne suis ni un corrompu, ni un criminel pour subir cet acharnement !

« J’ai toujours assuré que je reviendrai en Tunisie afin de regagner mes droits et il est, maintenant, temps pour moi de le faire ». C’est ce que vient de déclarer le politicien, homme d’affaires et ancien président du Club africain, Slim Riahi, dans un post Facebook publié jeudi 19 mai 2022.

Dans son message, M. Riahi a aussi assuré ne pas avoir fui le pays, ni la justice. Il a en effet dit : « Je n’ai jamais fui la justice d’aucun pays. J’ai quitté la Tunisie de manière légale pour des raisons liées à mes affaires à l’étranger et où réside ma famille. En 2018, Youssef Chahed et ses alliés politiques ont fomenté un complot contre ma personne et m’ont empêché de revenir en Tunisie. Aujourd’hui ces gens qui étaient au sommet de l’Etat sont tous en état de fuite ».

Pour l’homme d’affaires, il s’agit de faits que tous aujourd’hui connaissent. « Je ne suis ni un corrompu, ni un criminel pour mériter tout cet acharnement. Je vais me mettre à la disposition de la justice tunisienne pour faire connaitre la vérité concernant ces deux dossiers juridiques montés de toute pièce afin d’entâcher ma personne et mettre un terme à mes activités », a en outre fait savoir, l’ancien dirigeant du Club africain.

Dans le texte écrit par Slim Riahi, ce dernier rappelle aussi que l’affaire le concernant, soulevée par la justice grecque, est maintenant close. « J’ai été acquitté par la justice grecque et c’est là que j'ai décidé de revenir en Tunisie », a également écrit M. Riahi.

S.A