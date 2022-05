L’investissement étranger n’a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie

L'Agence de Promotion de l'Investissement Extérieur (Fipa) vient de publier les chiffres pour le premier trimestre 2022, qui font état d’une hausse des investissements étrangers en Tunisie de 73% par rapport à 2021, de 18,4% par rapport à 2020 (deux années pandémiques, ndlr) et une baisse de 2% par rapport à 2019 (année de référence avant la pandémie). Ils sont passés de 608,2millions de dinars fin mars 2019 à 503,6 millions de dinars fin mars 2020, à 344,6 fin mars 2021 puis à 596 millions de dinars fin mars 2022. Ainsi, le flux des investissements internationaux en Tunisie n’a pas retrouvé son niveau de 2019, avant la pandémie du Covid-19.

La hausse par rapport à 2021 est due principalement, et selon un communiqué de l’agence, à « une opération d'augmentation de capital d'un établissement financier ».

Ainsi, les investissements directs étrangers (IDE) ont augmenté de 73,4% fin mars 2022 par rapport à la même période un an auparavant et diminué de 1,8% par rapport à la même période de 2019 pour se situer 592,7 millions de dinars. Les investissements de portefeuille ont évolué de 21,4% par rapport à la même période un an auparavant et baissé de 27,4% par rapport à la même période en 2029 pour atteindre 3,3 MD.

La part du lion dans les investissements étrangers revient avec 42% aux énergies suivie par les industries (46,8%) les services (11,2%) et l’agriculture (0,1%).

Le secteur de l’énergie a capté 137,8 MD fin mars 2022 contre 286,1 MD fin mars 2019 (-51,9%), celui des industries 183 MD contre 257,9MD pour cette même période comparativement entre 2022 et 2019 (-29,1%), celui des services 271,7 MD fin mars 2022 contre 59 MD fin mars 2019 (+360,1%) et celui de l’agriculture 0,3 MD contre 0,6 MD pour cette même période (-46,3%).

I.N