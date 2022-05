Affaire de l’aéroport – Report de la proclamation du verdict au 25 mai





La cour d'appel a examiné, ce mercredi 18 mai 2022, l’affaire de l’aéroport, à la suite de l’appel fait à la décision du Tribunal cantonal, décidant de réquisitionner l’affaire pour délibération et proclamation du verdict le 25 mai 2022, indique le député et avocat Seif Eddine Makhlouf.

Le Tribunal cantonal avait condamné Seif Eddine Makhlouf, Maher Zid et l’avocat Mehdi Zagrouba à trois mois de prison. L’affaire a été classée pour Abdellatif Aloui, Nidhal Saoudi et Mohamed Affes.





La même affaire a été, également, examinée par le Tribunal militaire qui avait condamné les membres et députés d’Al Karama, Seif Eddine Makhlouf et Nidhal Saoudi, à cinq mois de prison. Mehdi Zagrouba a, lui, été condamné à six mois de prison. Quant à Mohamed Affes, Lotfi Mejri et Maher Zid, le Tribunal a prononcé une peine de trois mois de prison à leur encontre. Un non-lieu a été prononcé en faveur d’Abdellatif Aloui.

Dans cette affaire, l’appel est suspensif. Cela veut dire que le jugement ne peut, temporairement, être exécuté, pendant le délai permettant de former appel.





S.H