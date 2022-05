Nizar Ben Néji signe en Estonie un protocole d'accord de coopération dans le domaine de la digitalisation

Le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji, a rencontré, ce mercredi 18 mai 2022, son homologue estonien, Andrés Sutt, en marge de la visite de travail qu’il effectue depuis le 16 mai en Estonie.

Un communiqué du ministère précise qu’un protocole d'accord de coopération dans le domaine de la digitalisation et de la e-gouvernance a été signé à cette occasion.

Ce mémorandum, explique le ministère, vise à soutenir les relations de coopération et d'échange d'expériences entre la Tunisie et l'Estonie dans le domaine du numérique, notamment en matière de e-gouvernance et de numérisation des services destinés au citoyen en développant une plateforme nationale d'interconnexion entre les structures étatiques, similaire au système estonien x-Road, et à travers la création d'une identité numérique pour le citoyen, similaire aux solutions SmartID et MobileID Estonia et se concentre sur un portail national unifié pour la numérisation des services et des procédures administratives.

M.B.Z