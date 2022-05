Utap : le conseil est nul, Ezzar n’a pas été déchu

L'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (Utap), a indiqué, dans un communiqué rendu public, ce mercredi 18 mai 2022, que le conseil, tenu aujourd'hui et lors duquel il a été décidé de limoger Abdelmajid Ezzar, est considéré comme nul.

L’Utap a précisé que des manquements et des violations au règlement régissant l’Union ont été observés et notamment à l’article 14 qui stipule que les conseils sont tenus sur invitation du président de l’Union ou par une demande écrite signée par, au moins, la moitié des membres du Conseil.

Elle a aussi expliqué que la réunion qui s’est tenue aujourd’hui n'a pas atteint le quorum légal et que son programme n’a pas été déterminé par le bureau exécutif élargi de l’Union seul habilité à définir les travaux du Conseil central.

On rappellera que le président de l’Utap, Abdelmajid Ezzar fait l’objet d’une enquête judiciaire pour trois chefs d’accusation : monopole et spéculation, trahison caractérisée et détournement de deniers publics. Au sein de l’Union des appels ont été lancés pour le démettre de ses fonctions.

M.B.Z