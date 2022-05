Sahnoun : le milliardaire Naguib Sawiris croit que l’économie tunisienne va redécoller

Le milliardaire et homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris a récemment visité la Bourse de Tunis. En réponse à une interrogation de Business News, le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), Bilel Sahnoun a indiqué qu’il s’agissait d’une visite privée.

Lors de la rencontre périodique avec les médias, tenue mardi 17 mai 2022 au siège de la Bourse, M. Sahnoun a affirmé que M. Sawiris est très intéressé par l’investissement en Tunisie.

« Naguib Sawiris croit que l’économie tunisienne va redécoller en exponentiel », a affirmé le DG de la bourse. Et de noter qu’il y'a des secteurs sur lequel il a du know-how, notamment les énergies & mines, finances, aménagement urbain de villes entières, la télécommunication et l’IT, mais demeure ouvert à d’autres secteurs.

« L’homme d’affaires égyptien voit que la Tunisie est une terre d’investissements et qu’il y a des opportunités à saisir. Il a rencontré les dirigeants de la bourse de Tunis mais également ceux d’autres structures tunisiennes. Et on espère que dans les jours et semaine avenirs, il deviendra un investisseurs réels en Tunisie », a-assuré Bilel Sahnoun.

Le milliardaire, qui a fait fortune dans la téléphonie et les mines d’or, avait effectué une visite en Tunisie, à la bourse de Tunis fin avril 2022.

Imen Nouira