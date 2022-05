A l’occasion de son 50ème anniversaire, l’APTBEF dévoile sa future dénomination

L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) va devenir le Conseil Bancaire et Financier (CBF).

Le dévoilement de cette future dénomination a eu lieu à l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de cet organisme le 12 mai 2022.

« Ce cinquantième anniversaire marque un tournant décisif dans l’Histoire de l’Association parce que nous nous sommes dotés d’une nouvelle plateforme de marque, d’une nouvelle vision tournée vers l’avenir, d’une nouvelle mission plus engageante, de nouvelles valeurs fédératrices et d’un nouveau positionnement, amenant tout naturellement vers un nouveau Naming qui reflète davantage l’essence même de notre raison d’être », a déclaré à cette occasion Mouna Saaied, déléguée générale de l’APTBEF.

Le CBF va se hisser plus que jamais au rang de guide, de place de conseils et de conseiller des conseillers avec des espaces de dialogue au bénéfice de ses membres constitués de 24 banques universelles et 1 banque d’affaires mais aussi 9 sociétés de leasing et 2 de factoring. Très prochainement, de nouveaux membres rejoindront les rangs de l’association, en l’occurrence les établissements de paiement, dans une volonté de plus large inclusion financière dans le pays.

« Nous aspirons à unifier les voix de nos membres pour l’innovation et la prospérité au bénéfice de l’économie et de la société », a ajouté à ce propos Mme Saaied.

Par ailleurs, un « Livre d’or » a été édité pour la circonstance retraçant les moments historiques de l’APTBEF ainsi que ceux de ses établissements bancaires et financiers membres. Tous les premiers responsables actuels du secteur se sont exprimés au sein de cet ouvrage, rappelant les valeurs fondamentales de leurs établissements et mettant en exergue leur vision d’avenir.

Le président en exercice de l’APTBEF, Mohamed Agrebi, a tenu pour sa part à rendre hommage « aux bâtisseurs de l’Association, aux grands hommes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour construire et structurer son activité et son organisation », citant ainsi :

Feu Mohamed Ghenima : gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie en 1972 qui fut parmi les initiateurs de la création de l’Association et qui contribua largement -ainsi que les gouverneurs qui lui succédèrent- au développement des banques et à l’évolution du rôle de l’Association dans l’activité bancaire.

Feu Moncef Belkhoja et feu Mohamed El Béji Hamda : considérés à l’époque comme « les avocats des banques » et qui étaient pour beaucoup dans le projet de construction du siège de l’Association, voulant des locaux dédiés pour la formation des employés des banques.

Feu Habib Bourguiba Jr : premier Président de l’Association, qui alliait politique et technicité. On l’appelait « enfant de la République », à l’image du grand père de la nation. Il trouvait toujours des solutions à l’amiable pour résoudre des conflits qui pouvaient surgir entre les banques ou les désaccords qui pouvaient les opposer à l’administration publique.

Feu Ali Debaya : qui a marqué l’Association par sa sympathie et qui était l’ami de tout le monde, toujours le sourire aux lèvres.

Un hommage vibrant à également été rendu à tous les anciens présidents de l’APTBEF : Feu Ezzeddine Chelbi, M. Taoufik Kalai, M. Abdelghaffar Ezzeddine, Feu Faouzi Belkahia, M. Slaheddine Bouguerra, M. Férid Ben Tanfous, M. Hédi Zar, M. Mohamed Habib Ben Saâd, M. Jaafer Katteche, M. Ahmed El Karm et M. Habib Bel Haj Kouider.

De même qu’au cours de la cérémonie, un hommage a été rendu aux différents délégués généraux qui ont eu la lourde tâche de gérer l’activité courante de l’Association au cours de son demi-siècle d’existence, à savoir respectivement : Feu Habib Malouche, M. Ali Rekik, M. Abderraouf Ben Ghezala, M. Amor Saafi, M. Mouldi Ouelhazi et Mme Mouna Saaied, actuelle déléguée.

