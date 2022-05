Sihem Nemssia : le plan de réformes que nous avons présenté au FMI était convaincant

La ministre des Finances et de l'Appui à l'investissement, Sihem Boughdiri Nemssia, a affirmé, dans une déclaration accordée, ce mercredi 11 mai 2022, aux médias, que la Tunisie a subi des tests internationaux liés à la transparence financière et à la lutte contre les délits financiers.

Elle a rappelé, en marge des travaux du colloque de la Fédération internationale des experts-comptables et commissaires aux comptes francophones (FIDEF), l’adhésion de la Tunisie aux échanges internationaux des données fiscales et des conventions signées à l’échelle bilatérale et multilatérale pour la lutte contre l’évasion fiscale.

« La Tunisie n’a épargné aucun effort pour instaurer et renforcer la transparence et la bonne gouvernance ainsi que la lutte contre le blanchiment d’argent, le terrorisme, la fraude, l’économie informelle et toutes les formes de délinquance financière. Nous avançons dans ce sens, tant sur le plan de la législation que de la pratique » a souligné Mme Nemssia.

« La Tunisie a engagé dans des discussions avec le FMI. Les échanges ont été positifs et les propositions de réformes que nous avons présentées étaient convaincantes. Nous empruntons la bonne voie, il s’agit de réformes tunisiennes exigées par le contexte et nous travaillons avec le FMI pour les concrétiser » a conclu la ministre.

M.B.Z