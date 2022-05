Charlatan, manifestation 15-mai, Noureddine Taboubi…Les 5 infos de la journée

Yael Lempert en visite de deux jours en Tunisie

La sous-secrétaire du département d'Etat des Affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, sera en visite de deux jours à Tunis du 12 au 14 mai, annoncent les services de l'ambassade américaine en Tunisie.

Pendant son séjour, la diplomate américaine rencontrera de hauts responsables gouvernementaux et des représentants de la société civile pour assurer l'engagement des États-Unis à soutenir le peuple tunisien et la nécessité d'un processus de réforme politique et économique inclusif et transparent qui représente diverses voix tunisiennes.

Manifestation du front de salut national et citoyens contre le coup d'Etat le 15 mai

Le mouvement Ennahdha a appelé, mardi 10 mai 2022, dans un bref communiqué, ses adhérents à manifester dimanche 15 mai à l’avenue Habib Bourguiba. Un appel lancé dans le sillage des mouvements organisés par le collectif « citoyens contre le coup d’Etat » et le Front de salut national, tous opposés à la politique du président de la République, Kais Saïed. Cette manifestation interviendra une semaine, jour pour jour, après celle des soutiens du chef de l’Etat qui s’est déroulée sans couacs (et en petit nombre) à l’avenue Bourguiba.

Noureddine Taboubi rejette un dialogue au résultat prédéfini

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, s’est exprimé, mardi 10 mai 2022, sur la participation de l’organisation au dialogue national initié par le chef de l’Etat, Kaïs Saïed. Dans une déclaration à Mosaïque FM, il a indiqué que la Centrale syndicale ne prendrait guère part à un dialogue dont le résultat est prédéfini, soulignant que la position officielle et définitive de l’organisation serait annoncée après la réunion de son bureau exécutif la semaine prochaine. Le syndicaliste réagissait, en effet, à la position de l’Ordre national des avocats tunisiens (Onat) qui s’est rangé du côté du président de la République et compte prendre part au dialogue qu’il entend initier à sa guise.

L'affaire Mehdi Ben Gharbia devant la chambre pénale, la défense l’apprend sur Facebook

La chambre des mises en accusations près la Cour d’appel a décidé, mardi 10 mai 2022, de traduire l’affaire de l’ancien ministre et député Mehdi Ben Gharbia devant la chambre pénale près le Tribunal de première instance de Sousse 1, confirme un avocat du comité de défense dans une déclaration accordée à Business News. Dans un premier temps, l’avocat de la défense a crié au scandale assurant que le comité de défense présent à la Cour d’Appel pendant toute la journée, n’avait pas eu droit au PV de la décision rendu par la chambre des mises en accusation, comme il est d’usage, « Le comité de défense a appris la décision sur les réseaux sociaux, c’est un véritable scandale », s’indigne l’avocat, rejetant « cette conduite inadmissible.

Rites sexuels, "sperme béni" et sorcellerie : arrestation d’un charlatan pour viol

La police tunisienne a mis la main sur un malfrat suspecté de viol. C’est ce qu’a annoncé le journaliste Hamza Belloumi, mardi 10 mai 2022 sur sa page Facebook. Cette annonce vient au lendemain de la diffusion sur la chaîne El Hiwar d’un épisode de l’émission « les quatre vérités » de Hamza Belloumi, consacré aux victimes d’un charlatan hors normes. Il s’appelle Belgacem. Il se présente en tant que guérisseur doté de pouvoirs surnaturels. A son actif, des centaines de victimes. Sur sa page Facebook, il prétend des miracles grâce à son « sperme béni ». Débarrasser ses clients des mauvais esprits et des sorts qu’on leur aurait lancés.