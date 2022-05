Kaïs Saïed, nouvelle République, Nadia Akacha … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 4 mai 2022 :

Kaïs Saïed discute de la nouvelle République avec Sadok Belaïd

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 4 mai 2022, le doyen Sadok Belaïd au palais de Carthage. La rencontre a permis d’aborder plusieurs questions juridiques, et plus particulièrement, constitutionnelles, outre la question concernant la formation d’une commission nationale pour la constitution d’une nouvelle République. Dans ce contexte, le président de la République a assuré que la participation était ouverte à tous ceux qui avaient soutenu le processus rectificatif du 25 juillet 2021. Cette commission supérieure sera subdivisée en deux autres commissions. La première sera consacrée aux réformes constitutionnelles et politiques, alors que la seconde aura la mission de proposer, entre autres, une série de réformes économiques et sociales.

Ouverture d’une enquête sur les enregistrements fuités attribués à Nadia Akacha

Le Parquet près du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de charger l’unité de recherche dans les crimes terroristes et les crimes portant atteinte à l'intégrité du territoire national, d’ouvrir une enquête concernant les enregistrements fuités sur les réseaux sociaux et attribués à l'ancienne cheffe de cabinet de Carthage, Nadia Akacha. Un communiqué du Tribunal précise que l’enquête aura pour objectif de vérifier l’authenticité des enregistrements et d’en établir les circonstances et le contenu, soulignant que le Parquet examine le contenu des audios attribués à Nadia Akacha et que l’enquête est en cours.

Dans un nouvel enregistrement, Nadia Akacha se moque du général Mohamed Salah Hamdi

Un onzième enregistrement fuité attribué à l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel Nadia Akacha, a été diffusé ce mercredi 4 mai 2022, sur les réseaux sociaux. Dans ce nouvel enregistrement, Nadia Akacha évoque le général et ancien chef d'état-major de l'Armée de terre Mohamed Salah Hamdi. Elle demande à son interlocuteur - dont l'identité est inconnue - des nouvelles de ce dernier. « Où est-il ? Quelles sont ses nouvelles, toi qui l’aimes et qui l’admires ? » l’entend-t-on dire avant de moquer la démarche du général et d’ajouter : « peu importent ses qualités, il y a des choses qui sont éliminatoires, s’il se présente devant Abir Moussi c’est elle qui va l’emporter et s’il se présente même devant Nizar Chaâri c’est ce dernier qui va l’emporter ».

Ahmed Néjib Chebbi : notre dialogue aura lieu avec ou sans Kaïs Saïed

Figure de l'opposition tunisienne et fondateur du Front de salut national, Ahmed Néjib Chebbi a fait savoir que le dialogue qu’il entend organiser avec les composantes de son initiative politique se ferait avec ou sans le président de la République Kaïs Saïed. Dans une interview accordée au journal en ligne Arabic Post, il a rappelé qu’il avait appelé au dialogue depuis plus de deux ans en vue de solutionner la crise politique dans laquelle la Tunisie a sombré. Il a souligné, dans ce sens, que le dialogue était le cadre le plus sûr pour que l’élite politique et sociale puisse s’engager dans un débat à deux axes : un programme de relance économique et un gouvernement de salut, d’une part et de l’autre, des réformes politiques, légales et constitutionnelles.

Le SNJT organise une marche pour défendre la liberté de la presse en Tunisie

Des organisations et associations tunisiennes ont exprimé, dans un communiqué diffusé ce mercredi 4 mai 2022, leur soutien aux journalistes et appelé à participer en masse à la marche organisée demain par le SNJT pour dénoncer la dégradation du classement de la Tunisie dans le baromètre de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF). A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation Reporters sans frontières a publié son classement annuel, où l’on a découvert que la Tunisie a perdu 21 places en seulement une année. Elle racole ainsi, au 94ème rang, juste devant le Botswana, après avoir été classée 73ème en 2021.





