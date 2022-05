Le SNJT organise une marche pour défendre la liberté de la presse en Tunisie

Des organisations et associations tunisiennes ont exprimé, dans un communiqué diffusé ce mercredi 4 mai 2022, leur soutien aux journalistes et appelé à participer en masse à la marche organisée demain par le SNJT pour dénoncer la dégradation du classement de la Tunisie dans le baromètre de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF).

A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse l’organisation Reporters sans frontières a publié son classement annuel, où l’on a découvert que la Tunisie a perdu 21 places en seulement une année. Elle racole ainsi, au 94ème rang, juste devant le Botswana, après avoir été classée 73ème en 2021.

Le SNJT a imputé ce recul à la situation politique du pays évoquant une montée des attaques et atteintes aux journalistes en plus des violations de leurs droits ; l’accès à l’information, notamment.

Parmi les organisations et les associations signataires du communiqué on cite la ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, EuroMed, l’ATFD et Al Bawsala.

M.B.Z