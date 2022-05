Kaïs Karoui : Nadia Akacha est une "hystérique" qui a trahi le président





Le membre de la campagne explicative du président de la République, Kaïs Karoui, a justifié l’absence d’ouverture d’enquêtes pour corruption à l’encontre de politiciens ou figures politiques par la volonté de collecter suffisamment de preuves à l’encontre de ces personnes.

Invité le 4 mai 2022 par Zina Zidi sur les ondes de la radio Shems Fm, Kaïs Karoui a affirmé que les enregistrements fuités démontraient que l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha, était déséquilibrée. « On l’entend dans un état hystérique. Elle a perdu la raison… Les enregistrements ont, également, montré qu’elle avait trahi le président. Elle affirme avoir demandé à l’ancien ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique de ne pas prêter d’attention aux déclarations du président et que ce dernier a accédé à sa requête », a-t-il ajouté.





Kaïs Karoui est, aussi, revenu sur l’incident de l’ambassade avec l’ancienne conseillère du président, Rachida Ennaifer. Nadia Akacha l’avait laissée poireauter près d’une heure devant l’ambassade tout en la regardant depuis une fenêtre. Il a considéré que l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel ne portait pas de projet ou de vision politique. « Le président de la République lui a fait confiance et l’a limogé par la suite », a-t-il dit.





Il a considéré que le président ne pouvait qu’appeler à l’ouverture d’enquête. Il ne peut pas ordonner des arrestations et l’ouverture de certaines enquêtes. Kaïs Karoui a appelé à vérifier l’origine de biens des politiciens, des hauts fonctionnaires, ministres et PDG.

Kaïs Karoui a estimé que la consultation électronique aurait pu séduire plus de deux millions Tunisiens si elle s’était déroulée sur cinq ou six mois. Il a souligné la nécessité de réviser la loi électorale afin de barrer la route à l’argent sale. Il a mis en garde contre Abir Moussi et a considéré qu’elle représentait un projet de dictature. Il a, également, considéré que les fondateurs du Front de salut nationale, dont Ahmed Néjib Chebbi n’avaient pas de poids politique.

Kaïs Karoui a assuré qu’il n’y avait pas de parti politique formé par les membres de la campagne explicative. Il a affirmé que ces derniers avaient appelé à une manifestation à la date du 8 mai 2022. Il a, aussi, considéré que le gouvernement actuel était défaillant et ne fournissait pas les efforts nécessaires à la gestion de la situation.





S.G