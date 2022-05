Ouverture d’une enquête sur les enregistrements fuités attribués à Nadia Akacha

Le Parquet près du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de charger l’unité de recherche dans les crimes terroristes et les crimes portant atteinte à l'intégrité du territoire national, d’ouvrir une enquête concernant les enregistrements fuités sur les réseaux sociaux et attribués à l'ancienne cheffe de cabinet de Carthage, Nadia Akacha.

Un communiqué du Tribunal précise que l’enquête aura pour objectif de vérifier l’authenticité des enregistrements et d’en établir les circonstances et le contenu, soulignant que le Parquet examine le contenu des audios attribués à Nadia Akacha et que l’enquête est en cours.

On rappellera que l’ancienne cheffe du cabinet présidentiel, Nadia Akacha est aujourd’hui au cœur d’une polémique suite à une fuite d’enregistrements audio comportant des révélations choquantes et surprenantes sur certaines personnalités politiques dont le chef de l’Etat, Kaïs Saïed.

Pour le moment, dix enregistrements comportant la voix de l’ancienne cheffe du cabinet ont été rendus publics. Ils comportent des fragments d’une discussion qui aurait eu lieu après la publication de Nadia Akacha faisant allusion à une trahison de la part de l’actuel ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

M.B.Z