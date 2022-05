La BCT classée deuxième à l’échelle mondiale en égalité de genre

La Banque centrale de Tunisie (BCT) s’est classée deuxième à l’échelle mondiale, en égalité de genre dans le secteur financier, gagnant quatre places. L’autorité financière tunisienne est leader parmi les banques centrales arabes et africaines.

C’est ce qui ressort du rapport 2022 de l’OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) relatif à l’indice de l’égalité des genres dans le secteur financier (OMFIF gender balance index 2022).

Notons que cet indice classe, annuellement, les banques centrales, les banques commerciales, les fonds souverains et les fonds de pension publics d’après un indice d’égalité des genres.

La BCT se classe après la "Federal Reserve Bank of San Francisco" (1er). Elle devance la "Federal Reserve Bank of Richmond"(3ème), la "Banco Central de Honduras" (4ème) et la "Central Bank of Seychelles" (5ème).

Rappelons que Nadia Gamha occupe le poste de vice-gouverneur de la Banque centrale de Tunisie depuis août 2018. Elle est la première femme nommée à ce poste.

I.N